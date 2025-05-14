Samsung может серьёзно пересмотреть линейку своих флагманов в 2026 году. По слухам, Galaxy S26 Edge станет полноценной заменой для модели S26+, которая традиционно занимает среднюю позицию между базовой и Ultra-версиями.

Если эти данные подтвердятся, нас ждёт перестройка всей флагманской серии Galaxy S.

Edge против Plus: кого оставят?

Источники из Южной Кореи утверждают, что Samsung рассматривает возможность отказа от модели Galaxy S26+ в пользу нового устройства — Galaxy S26 Edge. Всё будет зависеть от продаж Galaxy S25 Edge, который должен выйти уже в этом году. Если новинка покажет хорошие результаты, компания может сделать Edge-версию постоянной частью линейки.

По информации инсайдеров, проект разработки Galaxy S26 уже стартовал под внутренним названием NPA, и в него включены три модели: базовая, Edge и Ultra. О Plus-версии в этой схеме речи пока не идёт.

Продажи Galaxy S25 подскажут будущее линейки

Аналитики утверждают, что именно модель Galaxy S25+ — самая слабая по продажам среди флагманов. В 2025 году Samsung планирует отгрузить 37,7 миллиона устройств серии Galaxy S25. Из них:

Galaxy S25 Ultra — 17,4 млн

— 17,4 млн Galaxy S25 (базовая) — 13,6 млн

— 13,6 млн Galaxy S25+ — всего 6,7 млн

С учётом этих цифр отказ от Plus-версии выглядит вполне логично. Edge-модель при этом, по слухам, будет стоить немного дешевле, сохраняя премиальные черты, но в более компактном и утонченном форм-факторе.

План Б: всё зависит от продаж Edge

Тем не менее Samsung оставляет за собой возможность вернуть Galaxy S26+ в линейку, если продажи S25 Edge окажутся ниже ожидаемого. В этом случае Galaxy S26 Edge может выйти как отдельное устройство, параллельно с Plus-версией — особенно на фоне активной конкуренции с Apple, которая тоже разрабатывает тонкие модели iPhone.

Учитывая, что к серии Galaxy S традиционно добавляется и модель Fan Edition, серия 2026 года может включать до пяти устройств: S26, S26 Edge, S26 Ultra, S26 FE и, при определённых условиях, S26+.