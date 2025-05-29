Федеральный торговый суд США постановил, что экс-президент Дональд Трамп не имел полномочий вводить тарифы на импорт из других стран. Это решение поставило под сомнение планы Трампа по повышению тарифов на продукцию Apple, включая iPhone, и временно избавило компанию от угрозы 25%-ных пошлин на импортные товары.

Суд признал введение тарифов незаконным

Согласно решению суда, полномочия регулировать международную торговлю принадлежат исключительно Конгрессу США. Экстренные полномочия президента, предусмотренные для защиты экономики, не дают права на одностороннее введение тарифов. Таким образом, попытки Трампа использовать International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) для введения тарифов признаны судом неправомерными. Ранее этот закон применялся для замораживания активов или введения санкций против врагов США в условиях чрезвычайной ситуации, но не для ограничения торговли с отдельными странами.

Трехсудейская коллегия отметила, что не оценивает целесообразность или эффективность использования тарифов как инструмента давления. Решение основано на том, что действующее законодательство не позволяет президенту применять такую меру. Сам Трамп ранее утверждал, что закон IEEPA дает ему право обходить Конгресс, но суд подчеркнул: угроза экономике страны не является основанием для введения тарифов в одностороннем порядке.

Иски, апелляция и реакция на решение

Суд рассматривал два иска: один подан 13 штатами во главе с Генеральным прокурором Орегона Дэном Рэйфилдом (Демократическая партия), а второй — неправительственным центром Liberty Justice Center от имени пяти малых американских компаний, которые зависят от импорта из стран, затронутых тарифами. Компании заявили, что тарифы подорвут их бизнес.

Белый дом оперативно подал апелляцию, а заместитель главы администрации Стивен Миллер назвал решения суда «судебным переворотом, вышедшим из-под контроля». В ответ Рэйфилд заявил:

«Это решение подтверждает: законы имеют значение, а решения о торговле не могут приниматься по прихоти президента».

Реакция рынков и влияние на Apple

На фоне новостей акции Apple выросли на $6,99, или на 3,5 %, в ходе внебиржевых торгов и достигли отметки $207,41. Рынки также отреагировали ростом на фоне ослабления угрозы введения новых пошлин, что особенно важно для компаний, полагающихся на глобальные цепочки поставок.