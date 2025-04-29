Duolingo официально объявила о переходе к стратегии «AI-first» — теперь компания будет постепенно отказываться от подрядчиков, чью работу сможет выполнять искусственный интеллект. Об этом сообщил сооснователь и CEO Duolingo Луис фон Ан в письме сотрудникам, текст которого также опубликован на LinkedIn.

Что изменится в Duolingo с приходом AI-first

По словам фон Ана, внедрение стратегии «AI-first» потребует пересмотра многих процессов внутри компании. Простого добавления ИИ в существующие рабочие схемы будет недостаточно — многие системы придется перестроить с нуля.

Среди ключевых изменений:

Постепенный отказ от подрядчиков на задачах, которые можно автоматизировать с помощью ИИ;

Использование ИИ как критерий при найме новых сотрудников;

Учет навыков работы с ИИ в процессе оценки эффективности сотрудников;

Увеличение численности команды только в случае невозможности автоматизации задач.

Фон Ан подчеркнул, что Duolingo останется компанией, «заботящейся о своих сотрудниках». Цель изменений — не заменить людей, а снять рутинные задачи, чтобы освободить время для креативной работы и решения реальных проблем.

Почему Duolingo делает ставку на ИИ

Руководитель компании отметил, что искусственный интеллект помогает не только повысить продуктивность, но и приблизиться к миссии Duolingo — сделать качественное обучение доступным для миллионов людей.

Фон Ан привел конкретный пример: переход от медленного ручного создания контента к автоматизированному процессу с использованием ИИ позволил масштабировать обучающие материалы гораздо быстрее. Без ИИ, по его словам, на создание необходимого объема контента ушли бы десятилетия.

Кроме того, благодаря искусственному интеллекту стали возможны новые функции, например, видеозвонки с обучением, сопоставимые по качеству с занятиями у лучших репетиторов.

Что дальше

Фон Ан отметил, что изменения не произойдут мгновенно. Некоторым системам потребуется время на адаптацию, например, для того чтобы ИИ смог разобраться в кодовой базе Duolingo. Однако компания намерена действовать быстро, даже если это приведет к временному снижению качества отдельных процессов.

По мнению CEO, своевременный переход к «AI-first» поможет Duolingo сохранить лидерство на рынке и эффективнее выполнять свою образовательную миссию.