Disney и Universal Studios подали иск против Midjourney за нарушение авторских прав

Disney и NBCUniversal подали совместный иск против компании Midjourney, обвинив её в нарушении авторских прав на различные интеллектуальные собственности. Жалоба, поданная в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса, содержит изображения, созданные с помощью Midjourney, на которых изображены разнообразные охраняемые персонажи из франшиз обеих компаний, включая «Звёздные войны», «Шрека», «Симпсонов», «Гадкого я» и другие. В 110-страничном иске утверждается, что AI-компания «присвоила себе бесчисленное количество» защищённых авторским правом материалов при обучении своих моделей, которые в свою очередь создают и распространяют «неисчислимое количество» копий этих персонажей посредством AI-генерации изображений.

В иске Midjourney охарактеризована как «классический халявщик в сфере авторского права и бездонная яма плагиата». Это первый случай, когда крупные голливудские студии подают аналогичный иск на фоне уже существующих судебных разбирательств с участием компаний OpenAI, Meta* и Perplexity AI.

Вопрос пересечения искусства и искусственного интеллекта всё активнее обсуждается в судебных инстанциях, но иск от двух крупнейших владельцев медиаконтента имеет особый вес. «Мы верим в потенциал технологий искусственного интеллекта и надеемся, что они будут использоваться ответственно как инструмент для расширения человеческого творчества», — заявил Хорасио Гутьеррес, главный юрисконсульт Disney, в письме для The New York Times. «Но пиратство остаётся пиратством, даже если его осуществляет компания, занимающаяся ИИ».

В отдельном комментарии для The New York Times главный юрисконсульт NBCUniversal Ким Харрис добавила: «Мы подаём этот иск, чтобы защитить труд всех художников, чья работа вдохновляет и развлекает нас, а также инвестиции, которые мы вкладываем в наш контент».

Комментариев от Midjourney пока не поступало.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.