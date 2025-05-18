Бывший глава Binance в СНГ и сооснователь криптоигры Blum Владимир Смеркис арестован по решению Замоскворецкого районного суда Москвы. Его подозревают в мошенничестве, вероятно, связанном с деятельностью прошлых криптопроектов.

По данным следствия, пострадавшие инвесторы могли потерять не менее 15 миллионов долларов. Расследование касается ряда инициатив, в том числе токенизированных платформ The Token Fund и Tokenbox, а также игры Blum, ориентированной на пользователей Telegram.

Команда Blum заявила, что Смеркис покинул пост директора по маркетингу и больше не участвует в проекте ни как разработчик, ни как соучредитель. Это произошло в день ареста, 16 мая.

Что известно о проектах Смеркиса

В 2017 году Владимир Смеркис запустил инвестиционный фонд The Token Fund. Пользователям предлагали покупать токены TKN за криптовалюту с обещанием доходности. Вкладчики вложили около восьми миллионов долларов, однако уже в 2018 году фонд закрылся, а выплаты прекращены.

Следующий проект — Tokenbox — собрал семь миллионов долларов инвестиций. Его токен TBX вышел на биржи, но быстро обесценился. Возврата средств не последовало.

Blum стал третьей инициативой Смеркиса в криптосфере. Это гибрид игры и биржи в Telegram, аналог популярного проекта Hamster Kombat. Пользователи зарабатывали очки и ожидали конвертации их в токены с возможностью вывода средств. Однако листинг токена до сих пор так и не состоялся, несмотря на обещания команды.

По предварительным данным, именно эти обстоятельства легли в основу дела о мошенничестве, в рамках которого Смеркис был взят под стражу.

Возможные последствия для Blum

Blum активно готовился к листингу токена в 2025 году, однако арест одного из основателей и подозрения в мошенничестве ставят под сомнение реализацию этих планов. Следствие продолжает проверку схем привлечения средств, использованных в игре и предыдущих инициативах Смеркиса.