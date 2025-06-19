Apple продолжает готовить своё первое складное устройство и, по данным цепочек поставок, планирует запустить массовое производство во второй половине 2026 года. Главным поставщиком гибких OLED‑панелей станет Samsung Display, а сборкой займётся Foxconn.

Производство намечено на конец III — начало IV квартала 2026‑го

Аналитик Го Минчи (через издание Chosun Biz) утверждает, что Apple рассчитывает начать выпуск складного iPhone в конце третьего или в начале четвёртого квартала 2026 года. Пока единственным партнёром по дисплеям числится Samsung Display; дополнительные поставщики не названы.

Складка на экране остаётся главной задачей

Основная техническая проблема — видимый залом в месте сгиба. Apple совместно с Samsung Display пытается полностью устранить crease ещё до запуска устройства. С момента выхода первого Galaxy Fold в 2019‑м складка стала неизбежным спутником гибких экранов, однако Samsung постепенно снижала её заметность. Цель Apple — добиться полного исчезновения залома.

Планы по объёмам: до 8 млн панелей в первый год

Samsung Display готовит мощности для выпуска 7–8 млн складных панелей к старту производства iPhone‑Fold. По слухам, Apple получит самую тонкую версию гибкого OLED — на 19 % тоньше той, что применена в серии Galaxy Z Fold.

Контекст рынка: Samsung готовит Galaxy Z Fold7

Пока Apple решает технологические вопросы, мобильное подразделение Samsung готовится представить седьмое поколение Galaxy Z Fold и Flip на летнем мероприятии Unpacked в Нью‑Йорке. Если планы Apple не изменятся, в 2026‑м году на рынке появится первый складной iPhone с панелями южнокорейского конкурента.