После срыва релиза ключевых функций искусственного интеллекта на WWDC 2024, Apple решилась на масштабные кадровые перестановки в руководстве Siri. Новым куратором голосового ассистента стал Майк Роквелл — инженер, ранее отвечавший за программную часть Vision Pro. Он уже начал серьёзную реорганизацию команды, стремясь ускорить развитие Apple Intelligence и вернуть Siri в игру.

По информации Bloomberg, Роквелл пересматривает управленческую структуру Siri и заменяет ключевых менеджеров, которые ранее курировали проект, на выходцев из команды Vision Pro. Цель — повысить темпы и качество разработки, а также перестроить техническую архитектуру ассистента на базе языковых моделей нового поколения.

Команда Vision Pro берёт курс на улучшение Siri

Сразу несколько влиятельных инженеров из направления Vision Pro получили руководящие должности в проекте Siri. Так, Ранджит Десаи, долгое время возглавлявший разработку Vision Pro, теперь курирует инженерное направление Siri — от платформенных решений до системной интеграции. Оливье Гюткнехт займётся пользовательским опытом, а архитектуру обновлённой Siri доверили Нэйту Бегеману и Тому Даффи — топ-менеджерам Apple с опытом в Core OS.

Такая рокировка объясняется тем, что именно команда Vision Pro в последние годы демонстрировала лучшие инженерные результаты в Apple. Теперь компания делает ставку на проверенные кадры, чтобы вывести голосового ассистента на новый уровень.

Siri получит новую архитектуру и интеграцию с приложениями

Под руководством Роквелла Siri фактически создаётся заново — с нуля разрабатывается вся технологическая основа. Основой станет система на базе больших языковых моделей (LLM), которая упростит внутренние процессы и расширит возможности голосового помощника.

Ожидается, что обновлённая Siri сможет плотнее взаимодействовать с приложениями и предлагать пользователю более интеллектуальные функции. Чтобы всё работало корректно, Apple планирует тесно сотрудничать с внешними разработчиками — они получат инструменты для глубокой интеграции своих приложений с новой версией ассистента.

Временные перемещения и новые управленцы

Прежний глава Siri Джон Джаннандреа отстранён от проекта и переведён в отдел исследований ИИ. А Майк Роквелл, несмотря на новую роль, продолжит курировать развитие visionOS. Аппаратная команда Vision Pro по-прежнему подчиняется Джону Тернусу, а все подразделения, ранее подчинявшиеся переведённым менеджерам, теперь контролирует Джефф Стал — один из старых соратников Роквелла.

Такой шаг свидетельствует о том, что Apple настроена серьёзно и не намерена отставать от конкурентов в гонке за лидерство в области персональных ИИ-ассистентов.