Apple готовит очередную волну повышения цен на свои смартфоны, которые будут представлены осенью 2025 года. Однако, как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в цепочке поставок, компания намерена избежать прямой связи между ростом цен и действующими тарифами на импорт из Китая в США.

Повышение цен — под предлогом новых функций

По данным источников, Apple рассматривает возможность представить повышение цен как следствие внедрения новых функций и дизайна, а не как вынужденную меру из-за тарифной политики. Это решение связано с желанием сохранить репутацию компании, не демонстрируя, что на конечную цену продукта влияют политические и экономические факторы.

Согласно расчётам, в третьем квартале 2025 года дополнительные расходы Apple, связанные с тарифами, могут достичь $900 миллионов. Тем не менее, компания официально не подтвердила, скажется ли торговая напряжённость между США и Китаем на стоимости её устройств. В качестве меры снижения издержек Apple всё чаще использует производственные мощности в Индии, постепенно уменьшая зависимость от Китая.

Тарифная пауза и временные послабления

На этой неделе США и Китай договорились приостановить взаимные тарифы на 90 дней, чтобы провести дополнительные переговоры. Также правительство США объявило об исключениях для ряда технологических товаров, включая смартфоны, ноутбуки, жёсткие диски и оборудование для производства полупроводников. Однако 20% тариф на ряд китайских товаров остаётся в силе.

Что готовит Apple в ближайшие годы

В текущем году Apple, по слухам, представит ультратонкую модель iPhone. Ожидается, что смартфон получит обновлённый дизайн, однако детали пока не раскрываются.

Также сообщается, что к 2027 году, на 20-летие iPhone, компания готовит более радикальное обновление. По информации от Bloomberg и Марка Гурмана, юбилейная модель может стать «почти полностью стеклянной», с изогнутым корпусом и без каких-либо вырезов на экране. Такое решение станет продолжением редизайна, начатого с iPhone X в 2017 году — к 10-летию смартфона.