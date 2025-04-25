Apple (AAPL.O) планирует к концу 2026 года производить большую часть своих iPhone, продаваемых в США, на заводах в Индии. Компания ускоряет реализацию этих планов, чтобы подготовиться к потенциально более высоким тарифам в Китае, своей основной производственной базе, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Американский технологический гигант ведет активные переговоры с контрактными производителями Foxconn (2317.TW) и Tata для достижения этой цели. Источник, пожелавший остаться анонимным из-за конфиденциальности процесса планирования, сообщил об этом в пятницу.

Apple и Foxconn не сразу ответили на запросы о комментариях, а Tata отказалась от комментариев.

Каждый год Apple продает в США более 60 миллионов iPhone, причем около 80% из них в настоящее время производятся в Китае.

Премьер-министр Нарендра Моди активно продвигает Индию как центр производства смартфонов. Однако более высокие пошлины на импорт комплектующих для мобильных телефонов по сравнению с другими странами делают производство в Индии дорогим для компаний.

По словам источника, затраты на производство iPhone в Индии на 5-8% выше, чем в Китае, а в некоторых случаях разница достигает 10%.

Apple уже увеличила объем производства в Индии, чтобы обойти тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом. В марте компания поставила в Соединенные Штаты около 600 тонн iPhone стоимостью 2 миллиарда долларов. Поставки из Индии стали рекордными как для Tata, так и для Foxconn; только на долю последней пришлось смартфонов на сумму 1,3 миллиарда долларов, как сообщило агентство Reuters на прошлой неделе.

В апреле администрация США ввела 26-процентные пошлины на импорт из Индии — это значительно ниже в сравнении с более чем 100-процентными пошлинами, с которыми тогда сталкивался Китай. С тех пор Вашингтон приостановил действие большинства пошлин на три месяца, за исключением Китая.

Администрация Трампа также дала понять о готовности к деэскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, что вызвало опасения по поводу возможной рецессии.

С учетом диверсификации своего производства за пределами Китая Индия играет важную роль. У Foxconn и Tata, двух основных поставщиков Apple, уже есть три завода, и еще два находятся в стадии строительства.