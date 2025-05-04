Apple традиционно придерживается стабильного графика выпуска новых полноразмерных моделей iPhone — каждый сентябрь компания анонсирует свежие флагманы. Единственным исключением за последнее время стал 2020 год, когда в условиях пандемии COVID-19 серия iPhone 12 была представлена в октябре. В остальном, ранняя осень для фанатов iPhone означает время готовить кошелёк и проверять заначки.

С 2020 года Apple ежегодно представляет четыре модели iPhone, внеся лишь одно изменение в 2022 году — замена компактного iPhone 13 mini на более крупный iPhone 14 Plus. В 2024 году ожидается ещё одна перестановка: вместо iPhone 16 Plus может появиться ультратонкий iPhone 17 Air. Однако по-настоящему радикальные перемены могут начаться в 2026 году.

Согласно информации издания The Information, ссылающегося на три анонимных источника в цепочке поставок Apple, компания планирует разделить анонс iPhone на два события: осенью и весной. В 2026 году первыми будут представлены iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а базовые модели iPhone 18 и iPhone 18 Air могут быть показаны только весной 2027 года.

Также в числе возможных новинок числится долгожданный складной iPhone Fold, который, по слухам, может стать частью осеннего мероприятия 2026 года. Если Apple продолжит развивать линейку бюджетных моделей вроде iPhone 16e, то весной 2027 года может дебютировать и iPhone 18e.

Если Apple действительно перейдёт к такому формату, это может изменить подход конкурентов, которые традиционно стараются не пересекаться с релизами iPhone. Производственные графики контрактных сборщиков, а также поставщиков комплектующих, будут вынуждены адаптироваться к более равномерному распределению объёмов заказов в течение года.

Сейчас производство iPhone резко замедляется в начале каждого года после осеннего пика. Новая стратегия может сделать загрузку фабрик более стабильной круглый год.

Пока это лишь слухи, и если Apple решится на такой шаг, будет интересно увидеть, как именно она представит этот переход аудитории.