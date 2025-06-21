Компания Apple начала размещать на своём сайте новые энергетические лейблы для iPhone и iPad, продаваемых в Европейском союзе. Красочные этикетки оценивают эффективность, долговечность и ремонтопригодность каждой модели по шкале от A до G.

Изменения связаны с вступлением в силу нового регламента ЕС об энергетической маркировке смартфонов и планшетов. Apple выполняет требования законодательства, но не без критических замечаний к методологии тестирования.

Apple критикует методы тестирования ЕС

Компания опубликовала 44-страничный технический документ, в котором подробно описывает процесс маркировки. Apple указывает на неоднозначность формулировок в регламенте ЕС.

«Новый регламент ЕС об энергетической маркировке смартфонов и планшетов предписывает несколько промежуточных методов тестирования, содержащих неясные формулировки. В результате некоторые показатели на энергетическом лейбле зависят от выбора, сделанного производителями и испытательными лабораториями при интерпретации регламента», — отмечается в документе.





Apple добровольно понизила свои оценки «из избытка осторожности». По данным компании, текущие модели iPhone фактически соответствуют высшей категории «A» по энергоэффективности, но Apple присвоила им категорию «B».

Причина такого решения — опасения, что независимые лаборатории могут по-разному интерпретировать протоколы тестирования ЕС и выставить Apple худшие оценки. Аналогичный консервативный подход компания применила к оценкам ударопрочности iPhone.





Что показывают новые лейблы

Энергетические лейблы охватывают шесть основных категорий:

Энергоэффективность на один заряд

Срок службы батареи (количество полных циклов зарядки)

Ремонтопригодность

Защита от проникновения воды и пыли

Ударопрочность при падении

Время работы батареи за один цикл

На страницах товаров iPhone и iPad для стран ЕС появился новый значок — красочная этикетка. При нажатии на неё открывается полный лейбл. Информацию также можно найти в разделе экологических характеристик технических спецификаций каждого продукта.





Доступен для загрузки PDF-файл с подробными данными, включая ёмкость батареи в миллиампер-часах, рейтинг устойчивости к царапинам по шкале твёрдости Мооса и гарантированное минимальное количество лет получения обновлений безопасности.

Apple также будет включать печатную версию энергетического лейбла в коробку с каждым новым iPhone и iPad, продаваемым в ЕС, начиная с устройств, произведённых с текущего момента.