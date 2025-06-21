Акционеры Apple подали коллективный иск против компании, обвинив её в сокрытии реальных сроков запуска улучшенной версии Siri с искусственным интеллектом. Истцы утверждают, что задержки привели к потерям почти в триллион долларов.

В пятницу группа акционеров во главе с Эриком Такером инициировала судебное разбирательство в федеральном суде Сан-Франциско. Ответчиками выступают генеральный директор Тим Кук, финансовый директор Кеван Парех и бывший финансовый директор Лука Маэстри.

Истцы заявляют, что Apple намеренно скрывала истинные временные рамки разработки функций Apple Intelligence, анонсированных год назад. По их мнению, компания создала у инвесторов ложное впечатление, будто искусственный интеллект станет главным драйвером продаж iPhone 16.

Акции Apple потеряли четверть стоимости

С декабрьского максимума 2024 года акции Apple упали почти на четверть, что привело к сокращению рыночной капитализации примерно на 900 миллиардов долларов. Акционеры утверждают, что понесли потери в сотни миллиардов долларов за год, закончившийся 9 июня.





Согласно данным Reuters, наибольшие потери пришлись на период после презентации WWDC 2025. Именно тогда инвесторы поняли, что компания намеренно занижала сроки запуска обещанных функций.

Большая часть падения курса акций в 2025 году связана с опасениями по поводу тарифов, а не со скоростью внедрения искусственного интеллекта. Пока неясно, как подавшие иск учитывают этот факт в своих обвинениях.





Apple Intelligence запустилась с задержками

В 2024 году Apple представила свою версию искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence. Компания обещала более персонализированный опыт по сравнению с конкурентами.

Развёртывание системы шло медленно, но некоторые функции всё же появились. Apple запустила инструменты для письма, создания изображений и составления резюме, хотя последняя функция имела собственные проблемы.





Однако одна из самых разрекламированных возможностей так и не материализовалась — улучшенная персонализированная Siri. Эта функция была одной из главных на презентации WWDC 2024, но её запуск откладывался дважды.

Неопределённость с обновлением Siri

Сейчас неясно, когда Siri получит обещанные улучшения. Похоже, что даже в самой Apple нет чёткого понимания сроков, и руководители компании недовольны ситуацией.

Единственное упоминание Siri на презентации WWDC 2025 прозвучало от Крейга Федериги, который заверил, что компания продолжает работать над проектом. Других конкретных деталей или временных рамок представлено не было.

Задержки с запуском улучшенной Siri стали болевой точкой для Apple в условиях растущей конкуренции в сфере искусственного интеллекта. Инвесторы ожидали, что новые возможности ИИ помогут стимулировать продажи последних моделей iPhone.