Шведско-швейцарская компания ABB Ltd., работающая в сферах электротехники и робототехники, получила одобрение на продажу своих активов в России. На основании указа президента Владимира Путина, акционерное общество «Концепт-Инвест» станет владельцем 100% уставного капитала ООО «АББ», ранее принадлежавшего ABB Asea Brown Boveri Ltd (99%) и ABB Verwaltungs AG (1%).

В дополнение к этому, АО «Концепт-Инвест» приобретет по одному проценту долей в ООО «РУОПЦ» (калининградский операционный центр ABB) и ООО «РУАЕ» (предприятие по производству электрооборудования в Липецкой области), которые на 99% находятся под контролем ООО «АББ».

Решение об уходе ABB из России было принято в 2022 году в связи с введенными санкциями и трудностями в логистике, однако завершение сделки состоялось только в настоящее время.