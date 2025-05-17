Китайская компания Xpeng опубликовала официальные фотографии второго поколения своего популярного электромобиля P7.

Обновлённая модель отличается точными пропорциями, плавной формой крыши и ярко выраженной передней частью. Передние стойки кузова визуально скрыты, а боковые панели выполнены с акцентом на объем и рельеф. Дизайн дополнен глубоко посаженными колёсными арками и покатыми линиями, заметными в профиль. Оптика выполнена в виде H-образных световых модулей, придающих автомобилю современный облик.

Подробности о технических характеристиках второго поколения P7 пока не раскрыты.

Текущая версия седана доступна в заднеприводной и полноприводной конфигурациях. Модель P7i оснащается одним электромотором мощностью 272 л.с. или двумя двигателями суммарной мощностью 467 л.с. в зависимости от комплектации.