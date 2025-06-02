На автосалоне Greater Bay Area Auto Show 2025 компания Xiaomi показала новую трековую модификацию своего седана SU7 — версию SU7 Ultra Track Edition. Это наиболее ориентированная на производительность версия первого электромобиля бренда.

Модификация SU7 Ultra превращается в Track Edition благодаря дополнительному комплекту Track Professional Package, который обойдётся в 100 000 юаней (примерно €12 510). В него входят гоночные компоненты: регулируемая подвеска Bilstein EVO R, полуслики Pirelli P Zero Trofeo RS и тормозные колодки Endless, работающие в паре со стандартными керамическими дисками. Автомобиль также получил 21-дюймовые кованые колёса. Все эти компоненты прошли испытания на различных трассах, включая знаменитый Нюрбургринг.

SU7 Ultra Track Edition отличается и внешне. На кузове появился уникальный логотип Xiaomi из 24-каратного золотого карбона. Капот с двумя вентиляционными отверстиями (которые, по утверждению компании, функциональны) выполнен из углеродного волокна и на 1,3 кг легче обычного. Также из карбона сделаны крыша, спойлер, диффузор, зеркала и боковые юбки. Агрессивный задний бампер и большой фиксированный антикрыло подчёркивают гоночный характер авто. Габариты модели: 5 070 мм в длину, 1 970 мм в ширину и 1 465 мм в высоту при колёсной базе 3 000 мм. На крыше сохранился выступающий LiDAR-датчик системы помощи водителю, а на бортах красуются серебристые наклейки с надписью «Ultra».

Интерьер выдержан в гоночном стиле с обилием алькантары и карбона. Xiaomi утверждает, что 21 элемент салона выполнен из углеродного волокна, включая рулевое колесо, спинки сидений, центральную консоль, дверные панели и даже подсвечиваемые пороги. Приборная панель представлена 7,1-дюймовым экраном, а по центру находится 16,1-дюймовый дисплей. Несмотря на ориентацию на трек, машина сохранила 25-дюймовую аудиосистему и две беспроводные зарядки по 50 Вт.

В основе — та же силовая установка, что и у стандартной SU7 Ultra: три электромотора и полный привод. Два задних двигателя (V8s) выдают по 578 л.с., а передний (V6s) добавляет ещё 392 л.с., в сумме — 1 548 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 1,98 секунды, максимальная скорость достигает 350 км/ч.

Аккумулятор — 93,7 кВт·ч производства CATL, с напряжением 897 В. Запас хода составляет до 630 км по циклу CLTC, но при активной езде на треке он будет заметно меньше. Главное отличие — Track Edition сразу предлагает весь потенциал установки, в то время как стандартной версии нужна активация через обновление ПО. Также улучшена система охлаждения.

На трассе Shanghai International Circuit трековая версия показала время круга 2 минуты и 9.944 секунды — быстрее, чем у Porsche Taycan Turbo GT. В рамках сотрудничества с Нюрбургрингом поворот №12 на трассе теперь официально называется «Поворот Xiaomi».

Несмотря на одинаковую базовую начинку, SU7 Ultra и её трековая модификация ощущаются совершенно по-разному. Обычная версия — это комфортный и тихий, но очень мощный электромобиль на каждый день. Track Edition жертвует комфортом ради чёткой управляемости: подвеска жёстче, шум от шин выше, а интерьер сконцентрирован на максимальной отдаче от вождения.

Пакет Track Professional скоро поступит в продажу, превращая SU7 Ultra в полноценный гоночный электромобиль. Для самых взыскательных клиентов Xiaomi готовит лимитированную серию, подробности о которой пока не раскрываются — но ясно одно: компания всерьёз нацелена на сегмент высокопроизводительных электрокаров.