Xiaomi YU7
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Китайский технологический гигант Xiaomi продолжает активно развивать своё автомобильное направление. Компания официально представит свой первый электрокроссовер YU7 уже 26 июня.

YU7 станет вторым электромобилем компании после успешного седана SU7 и напрямую нацелен на самый конкурентный сегмент рынка — он должен составить конкуренцию бессменному лидеру Tesla Model Y. Ключевыми преимуществами модели Xiaomi станут технологичность, высокая производительность и агрессивная ценовая политика.

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YU7 построен на той же платформе Modena, что и SU7, но ориентирован на совершенно другую аудиторию. Это полноразмерный кроссовер длиной 4 999 мм, шириной 1 996 мм и высотой 1 600 мм, с колёсной базой 3 000 мм. Таким образом, он длиннее и шире Model Y, предлагая больше внутреннего пространства. За внешний вид отвечает бывший дизайнер BMW, и внешность YU7 отличается спортивными линиями, каплевидными фарами и самым крупным алюминиевым капотом среди серийных автомобилей. Общий объём багажных отсеков составляет внушительные 1 970 литров, включая 141 литр во фронтальном багажнике.

Интерьер выполнен с акцентом на премиальность и технологии: большой 16,1-дюймовый сенсорный экран управляется чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и работает на фирменной системе HyperOS. В салоне — кожа Nappa, панорамная крыша и передние сиденья с функцией «невесомости». За функции автономного вождения отвечает продвинутый комплект сенсоров с лидаром и вычислительная платформа NVIDIA DRIVE AGX Thor.


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YU7 будет доступен в трёх версиях. Базовая заднеприводная модель получит аккумулятор на 96,3 кВт∙ч и запас хода до 835 км по китайскому циклу CLTC. Полноприводная версия Pro предложит улучшенную динамику с той же батареей. Вершиной линейки станет модификация Max с аккумулятором на 101,7 кВт∙ч и двумя моторами мощностью 508 кВт (681 л.с.), разгоняющаяся до 100 км/ч за 3,23 секунды. Максимальная скорость составит 253 км/ч. Благодаря 800-вольтовой архитектуре, автомобиль можно зарядить на 620 км пробега всего за 15 минут.

Выход YU7 тщательно продуман: хотя седан SU7 оказался чрезвычайно успешным (время ожидания поставки доходит до 51 недели), именно кроссоверы формируют основной объём продаж на рынке. Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в мире, и её успех в Китае сыграл ключевую роль. Xiaomi не просто хочет конкурировать — она намерена отвоевать долю именно этих клиентов. Судя по ажиотажу вокруг модели, амбиции компании не беспочвенны: по предварительным данным, число заказов на YU7 втрое превышает аналогичный показатель SU7 на старте.


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Официальные цены пока не объявлены, но генеральный директор компании Лэй Цзюнь намекнул, что стартовая цена будет «конкурентоспособной». Ходят слухи, что базовая версия YU7 будет стоить от 245 900 юаней (примерно €30 700), что сделает её дешевле обновлённой Tesla Model Y в Китае (263 500 юаней, около €33 040).

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