Китайский технологический гигант Xiaomi продолжает активно развивать своё автомобильное направление. Компания официально представит свой первый электрокроссовер YU7 уже 26 июня.

YU7 станет вторым электромобилем компании после успешного седана SU7 и напрямую нацелен на самый конкурентный сегмент рынка — он должен составить конкуренцию бессменному лидеру Tesla Model Y. Ключевыми преимуществами модели Xiaomi станут технологичность, высокая производительность и агрессивная ценовая политика.

YU7 построен на той же платформе Modena, что и SU7, но ориентирован на совершенно другую аудиторию. Это полноразмерный кроссовер длиной 4 999 мм, шириной 1 996 мм и высотой 1 600 мм, с колёсной базой 3 000 мм. Таким образом, он длиннее и шире Model Y, предлагая больше внутреннего пространства. За внешний вид отвечает бывший дизайнер BMW, и внешность YU7 отличается спортивными линиями, каплевидными фарами и самым крупным алюминиевым капотом среди серийных автомобилей. Общий объём багажных отсеков составляет внушительные 1 970 литров, включая 141 литр во фронтальном багажнике.

Интерьер выполнен с акцентом на премиальность и технологии: большой 16,1-дюймовый сенсорный экран управляется чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и работает на фирменной системе HyperOS. В салоне — кожа Nappa, панорамная крыша и передние сиденья с функцией «невесомости». За функции автономного вождения отвечает продвинутый комплект сенсоров с лидаром и вычислительная платформа NVIDIA DRIVE AGX Thor.





YU7 будет доступен в трёх версиях. Базовая заднеприводная модель получит аккумулятор на 96,3 кВт∙ч и запас хода до 835 км по китайскому циклу CLTC. Полноприводная версия Pro предложит улучшенную динамику с той же батареей. Вершиной линейки станет модификация Max с аккумулятором на 101,7 кВт∙ч и двумя моторами мощностью 508 кВт (681 л.с.), разгоняющаяся до 100 км/ч за 3,23 секунды. Максимальная скорость составит 253 км/ч. Благодаря 800-вольтовой архитектуре, автомобиль можно зарядить на 620 км пробега всего за 15 минут.

Выход YU7 тщательно продуман: хотя седан SU7 оказался чрезвычайно успешным (время ожидания поставки доходит до 51 недели), именно кроссоверы формируют основной объём продаж на рынке. Tesla Model Y стала самым продаваемым автомобилем в мире, и её успех в Китае сыграл ключевую роль. Xiaomi не просто хочет конкурировать — она намерена отвоевать долю именно этих клиентов. Судя по ажиотажу вокруг модели, амбиции компании не беспочвенны: по предварительным данным, число заказов на YU7 втрое превышает аналогичный показатель SU7 на старте.





Официальные цены пока не объявлены, но генеральный директор компании Лэй Цзюнь намекнул, что стартовая цена будет «конкурентоспособной». Ходят слухи, что базовая версия YU7 будет стоить от 245 900 юаней (примерно €30 700), что сделает её дешевле обновлённой Tesla Model Y в Китае (263 500 юаней, около €33 040).