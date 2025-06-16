После успешного дебюта седана SU7, Xiaomi не теряет времени зря. Компания официально подтвердила, что выпуск её второго электрокара, кроссовера YU7, состоится раньше запланированного — не в июле, как ожидалось, а уже в конце июня. О решении ускорить запуск сообщил лично генеральный директор Лэй Цзюнь на платформе Weibo.

Новый электрокар от Xiaomi выходит раньше срока

По словам главы компании, подготовка идёт полным ходом: «Мы готовимся, увидимся в конце месяца!» — написал он. Уже сейчас демонстрационные модели YU7 можно найти в 317 магазинах Xiaomi в 86 городах Китая. Таким образом, бренд старается создать максимальную узнаваемость до официального старта продаж.

Интерес потребителей — выше, чем у SU7

Судя по всему, стратегия приносит плоды. Как отметил президент Xiaomi Лу Вэйбин, количество предоплаченных заявок на YU7 в конце мая было в три раза выше, чем у SU7 за аналогичный период. Это говорит о высоком уровне ожидания со стороны потребителей и потенциально успешном старте продаж.

Цена пока под завесой тайны

Несмотря на активную кампанию, Xiaomi пока умалчивает о стоимости нового кроссовера. Лэй Цзюнь уже успел опровергнуть популярные слухи — например, о цене в 235 900 юаней (€29 600), и заявил, что разница с SU7 (от 215 900 юаней, или около €26 810) «не будет и близко к 20 000 юаней». Финальный ценник будет объявлен буквально за день-два до релиза.

Наследие SU7: высокие ожидания

Первый электромобиль компании — SU7 — оказался успешным: его продажи стабильно превышают 20 000 единиц в месяц на протяжении восьми месяцев. Доступная цена, привлекательный дизайн и достойные характеристики помогли Xiaomi быстро заявить о себе в мире электромобилей.

Ключевой шаг к прибыльности

Цель Xiaomi — вывести автомобильное направление на прибыль уже во второй половине 2025 года. Успех YU7 будет играть ключевую роль в достижении этой цели. Осталось совсем немного времени, чтобы узнать, удастся ли Xiaomi снова попасть в точку.