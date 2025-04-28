Waymo, дочерняя компания Alphabet, рассматривает возможность продажи своих роботакси частным лицам, однако сроки и стоимость пока остаются неизвестными.

На конференции, о которой сообщает Reuters, генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи отметил: «У нас есть будущая опциональность для личного владения». Детали Пичаи раскрывать не стал, однако сам факт обсуждения такой идеи вызывает интерес.

Возможность купить собственное роботакси от Waymo могла бы серьезно изменить рынок автономного транспорта. В то время как Tesla уже несколько лет обещает запустить подобную услугу, компания Илона Маска планирует представить свой беспилотный Cybercab только в 2026 году. Сейчас Tesla предлагает ограниченные возможности автономного вождения через функцию Full Self-Driving (FSD), доступную в рамках бета-тестирования.

Waymo опережает Tesla в одном важном аспекте: её полностью беспилотные такси уже давно работают в отдельных районах Калифорнии, Аризоны и Техаса. У Tesla автономный сервис только недавно стартовал в режиме ограниченного тестирования.

Тем не менее, для Waymo продажа автомобилей станет новым направлением бизнеса. Сегодня её автопарк состоит из переоборудованных Jaguar I-Pace, оснащённых дополнительными сенсорами и системами управления. Каким именно будет личный автомобиль Waymo для покупателей, пока неизвестно. Скорее всего, компания наладит партнёрство с одним из автопроизводителей.

Что будет дальше? Возможно, в ближайшие годы мы увидим, как личные робомобили станут обычной частью городского трафика.