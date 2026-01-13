Шведский автопроизводитель провел кадровые перестановки: 61-летний специалист снова возглавит дизайн-отдел компании с 1 февраля 2026 года.

Volvo Car объявила о возвращении Томаса Ингенлата на позицию директора по дизайну автомобилей. Информацию подтвердила пресс-служба шведского бренда. Опытный специалист приступит к исполнению обязанностей в начале следующего месяца.

Предыдущий опыт работы в компании

Ингенлат ранее занимал руководящую должность в дизайн-подразделении Volvo и управлял дочерним брендом Polestar. В портфолио дизайнера входит разработка второго поколения кроссовера XC90, который стал первым автомобилем марки, созданным после начала сотрудничества с китайским концерном Geely.

Карьера специалиста включает период работы в компании Volkswagen. В августе прошлого года Томас покинул Polestar в связи с организационными изменениями и продолжил деятельность в качестве консультанта по дизайну для Geely Group.

Планы на новой должности

Ингенлат отметил центральную роль дизайна в философии бренда Volvo. Специалист выразил готовность к сотрудничеству с различными подразделениями компании для разработки будущих моделей автомобилей.



