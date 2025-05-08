Российские дилеры начали принимать заказы на флагманский внедорожник Honda Pilot 2025 года. Заказы можно оформить у продавцов во Владивостоке и Москве, а цены начинаются от 8 миллионов рублей.

Минимальная стоимость Honda Pilot 2025 в комплектации Touring составляет 8,082 миллиона рублей, и автомобиль будет доставлен в течение 30-60 дней. Этот же дилер предлагает три другие комплектации Honda Pilot 2025 по ценам 8,307 миллиона, 8,445 миллиона и 8,908 миллиона рублей.

Самой дорогой моделью является Honda Pilot 2025 Black Edition. Этот автомобиль отличается черной решеткой радиатора, затемненными фарами, 20-дюймовыми глянцево-черными колесными дисками, а также интерьером, оформленным черной перфорированной кожей с красной прострочкой. В его оснащение входят панорамная крыша, премиальная аудиосистема Bose, цифровая приборная панель, медиасистема с 9-дюймовым сенсорным экраном, беспроводная зарядка для смартфонов, а также комплекс систем Honda Sensing, включающий адаптивный круиз-контроль, мониторинг мертвых зон и ассистент удержания в полосе. Кроме того, предусмотрены вентиляция и подогрев передних и задних сидений, трехзонный климат-контроль и электропривод крышки багажника.

Стоимость Honda Pilot 2025 у московского дилера варьируется от 9,67 до 10,43 миллиона рублей. Все модели Honda Pilot 2025 оснащены 3,5-литровым V6 двигателем мощностью 285 л.с., 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Габариты автомобиля составляют 5077х1994х1803 мм, а колесная база — 2891 мм.