На аукционе в США выставили редкую реплику Бэтмобиля, вдохновлённую культовыми фильмами Тима Бёртона. В основе машины переработанный Chevrolet Impala с мощным V8 под капотом, фейковым реактивным двигателем и интерьером, обшитым кожей.

Что известно об автомобиле

Бэтмобиль построен на удлинённом шасси Chevrolet Impala, доведённом до почти шести метров. За создание машины отвечает ателье Wounded Knee Motors. Под капотом установлен 5,7-литровый V8 от Chevrolet, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Мощность передаётся на задние колёса, обутые в массивные шины Mickey Thompson размерности 255/80 R15.

Кузов изготовлен из стекловолокна, а часть элементов заимствована от настоящего военного истребителя Harrier. В частности, на корме установлен сопло реактивного двигателя, которое частично функционально: внутри установлены огнемёты для имитации форсажа.

История и особенности реплики

Хотя эта машина не снималась в кино, она имеет сертификат подлинности от студии Warner Brothers и серийный номер, начинающийся на единицу. Бэтмобиль был специально создан для официальных трюковых шоу в парках развлечений Six Flags и эксплуатировался с 1992 по 1994 год.

Отдельно стоит отметить интерьер: салон обшит кожей, а панели украшены множеством кнопок, усиливающих атмосферу Готэма.

Стоимость и ожидания аукциона

Организаторы аукциона рассчитывают выручить за автомобиль от 220 000 до 260 000 долларов. В пересчёте на рубли стоимость составляет около 21 миллиона.

Машина находится в полном рабочем состоянии и внешне выглядит так, будто только что съехала со съёмочной площадки.