Кроссовер теперь собирают с покраской и сваркой на модернизированном заводе в Калуге.

В России стартовало полносборочное производство кроссовера Haval M6 — с участием всех ключевых этапов, включая сварку и покраску кузовов. Выпуск налажен на бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калужской области. Ранее M6 собирали там только по технологии «отвёрточной» сборки, но спустя пять месяцев предприятие перешло к полному циклу.

Завод модернизировали под выпуск Haval M6

Для запуска полного цикла под модель M6 реорганизовали около 2800 м² сварочного цеха. На предприятии модернизировали более 50 % оборудования, включая 15 промышленных роботов, свыше 40 сварочных клещей и около 30 новых сварочных кондукторов. Установили два тяжёлых робота, каждый из которых способен поднимать до 700 кг.

Цех покраски тоже серьёзно обновили. Увеличили количество анодов в ваннах катафореза почти вдвое, установили новую камеру воскования для антикоррозийной обработки внутренних полостей. Поставщиков материалов — краски, грунта, лака и герметиков — также заменили.

Были перенастроены конвейеры, включая пост «свадьбы» (стыковка кузова с двигателем и шасси), линию сборки задней балки и манипуляторы. На всем производстве внедрили новые стандарты контроля качества.

Технические характеристики и цена

Haval M6 оснащён 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 143 л.с. (202 Н·м), передним приводом и двумя трансмиссиями на выбор: шестиступенчатой механикой или семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Это второй по стоимости кроссовер марки после Jolion. Цена на M6 2024 года выпуска начинается от 1 979 000 рублей, на версию 2025 года — от 1 999 000 рублей.

Производство Haval в России масштабируется

По данным отрасли, Haval зарабатывает порядка $4–5 тыс. с каждого автомобиля, собранного в России, что составляет около 20–25 % от розничной цены. Помимо калужской площадки, производство ведёт и тульский завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».