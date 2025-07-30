По информации Росстандарта, официально приостановлена продажа девяти моделей грузовых автомобилей от марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak из‑за выявленных угроз безопасности: проблем с тормозами, шумом и идентификацией органов управления.

Какие модели попали под запрет

Под ограничения попали следующие автомобили и шасси:

Dongfeng DFH 4180 и DFH 5200B ;

и ; Foton BJ4189 , H5 и шасси M4L ;

, и шасси ; FAW CA4250 , CA4180 , JH6‑B 8×4 ;

, , ; Sitrak ZZHS

Запрет касается сертифицированных как в России, так и в других странах ЕАЭС моделей.

Причины вмешательства Росстандарта

В рамках внеплановых проверок постфактум установлено, что перечисленные грузовики не соответствуют требованиям техрегламента ТР ТС 018/2011:

Недостаточная эффективность тормозной системы;

Избыточный уровень шума;

Проблемы с маркировкой органов управления;

Отсутствие системы экстренного вызова оперативных служб;

Росстандарт заявил, что данные нарушения могут представлять серьёзную угрозу жизни и здоровью водителей и других участников дорожного движения.

Вместо исправлений — отзыв и запрет выпуска

По итогам проверок приостановлены сертификаты одобрения типа транспортных средств и шасси для вышеупомянутых моделей. Производителям предписано провести отзывную кампанию и устранить нарушения как в уже проданных, так и в непроданных автомобилях. Дилерам поручено уведомить владельцев и провести бесплатное устранение дефектов.





Цифры и контекст

Один из источников ранее отметил, что в России находится более 15 000 грузовиков Shacman SX3258 (марка Shacman аналогична FAW/Dongfeng/Sitrak), из них около 2 170 уже эксплуатируются. Проблемы выявлены по шуму, защите от наезда и уровню безопасности.

Эксперты обращают внимание, что подобные меры могут ударить по импортёрам, которые реализовывали грузовики по заниженным ценам, а пассажиры рынка легковиков уже предупреждали о росте конкуренции от китайских автомобилей