По информации Росстандарта, официально приостановлена продажа девяти моделей грузовых автомобилей от марок Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak из‑за выявленных угроз безопасности: проблем с тормозами, шумом и идентификацией органов управления.
Какие модели попали под запрет
Под ограничения попали следующие автомобили и шасси:
- Dongfeng DFH 4180 и DFH 5200B;
- Foton BJ4189, H5 и шасси M4L;
- FAW CA4250, CA4180, JH6‑B 8×4;
- Sitrak ZZHS
Запрет касается сертифицированных как в России, так и в других странах ЕАЭС моделей.
Причины вмешательства Росстандарта
В рамках внеплановых проверок постфактум установлено, что перечисленные грузовики не соответствуют требованиям техрегламента ТР ТС 018/2011:
- Недостаточная эффективность тормозной системы;
- Избыточный уровень шума;
- Проблемы с маркировкой органов управления;
- Отсутствие системы экстренного вызова оперативных служб;
Росстандарт заявил, что данные нарушения могут представлять серьёзную угрозу жизни и здоровью водителей и других участников дорожного движения.
Вместо исправлений — отзыв и запрет выпуска
По итогам проверок приостановлены сертификаты одобрения типа транспортных средств и шасси для вышеупомянутых моделей. Производителям предписано провести отзывную кампанию и устранить нарушения как в уже проданных, так и в непроданных автомобилях. Дилерам поручено уведомить владельцев и провести бесплатное устранение дефектов.
Цифры и контекст
Один из источников ранее отметил, что в России находится более 15 000 грузовиков Shacman SX3258 (марка Shacman аналогична FAW/Dongfeng/Sitrak), из них около 2 170 уже эксплуатируются. Проблемы выявлены по шуму, защите от наезда и уровню безопасности.
Эксперты обращают внимание, что подобные меры могут ударить по импортёрам, которые реализовывали грузовики по заниженным ценам, а пассажиры рынка легковиков уже предупреждали о росте конкуренции от китайских автомобилей