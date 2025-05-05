В российских автосалонах появились в продаже седаны Kia K8 модельного года 2025. Речь идёт о машинах корейской сборки, официально ввезённых через дилерские сети. Один из продавцов оценил новый автомобиль в5,7 млн рублей, отметив, что сумма включает уплату коммерческого утилизационного сбора. Это означает, что транспортное средство не имеет ограничений на перепродажу и может свободно оформляться в дальнейшем.

Седан комплектуется гибридной силовой установкой, в составе которой — бензиновый турбомотор объёмом 1,6 литра и электродвигатель, встроенный в шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Суммарная мощность установки составляет 230 лошадиных сил, привод — передний.

Напомним, мировая премьера обновлённого Kia K8 состоялась в августе 2024 года. Модель отличается премиальным оснащением, эффектным дизайном и ориентирована на конкуренцию с бизнес-седанами старших классов. В сравнении с предыдущим поколением K8, новинка получила более современный интерьер, доработанную мультимедийную систему, улучшенную шумоизоляцию и гибридную трансмиссию вместо классического бензинового V6, что делает её более актуальной в условиях роста цен на топливо.

Среди альтернатив — Hyundai Grandeur, который на российском рынке представлен в схожем ценовом сегменте, а также привезённые через параллельный импорт седаны Toyota Crown и Nissan Maxima последних поколений. На фоне этих моделей Kia K8 предлагает более выгодное соотношение оснащения и цены, особенно с учётом полного пакета опций, который у конкурентов часто требует доплаты.