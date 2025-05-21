Официальный дистрибьютор Honda Motor в России — компания «Мотор-Плейс» — объявила о начале продаж квадроциклов HND серии QRX. С 21 мая на российском рынке доступны все три модели линейки: QRX 550, QRX 650 и QRX 650 PRO.

Квадроциклы поставляются с полным комплектом документов, включая ПСМ (паспорт самоходной машины), и относятся к категории A1. Для управления требуется соответствующее водительское удостоверение.

Серия QRX разработана для бездорожья, а также утилитарных и профессиональных задач. Все модели оснащены одноцилиндровыми двигателями с жидкостным охлаждением мощностью от 33 до 41 л.с., системой впрыска BOSCH EFI и подключаемым полным приводом с тремя режимами: 2WD, 4WD и 4WD Lock.

Модели комплектуются системой электронного управления дроссельной заслонкой (DBW) с двумя режимами езды — Sport и Work, а также доступны в пяти цветах: оранжевом, красном, серо-зелёном, тёмно-сером и камуфляжном.

Технические характеристики QRX

Электронная блокировка переднего и заднего дифференциалов

Независимая двухрычажная подвеска (160 мм спереди, 210 мм сзади)

Электроусилитель рулевого управления (EPS)

Лебёдка с усилием до 1,5 тонны

TFT-панель приборов с диагональю 7 дюймов

Топливный бак на 22 литра

Цены на модели QRX