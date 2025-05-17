Отечественные дилеры начали предлагать кроссоверы Toyota Venza 2025 года выпуска. По данным мониторинга сайтов объявлений, автомобили доступны в нескольких городах России, включая Владивосток, Самару и Липецк. Цены на модель начинаются от 4,75 млн рублей.
Toyota официально не поставляет Venza на российский рынок. Однако некоторые дилеры импортируют машины самостоятельно. В продаже замечены экземпляры китайской сборки — об этом свидетельствуют VIN-коды, указанные в объявлениях.
Диапазон цен и варианты комплектаций
Минимальная цена за переднеприводную Venza с гибридной установкой мощностью 218 л.с. составляет 4 750 000 рублей. Такой автомобиль предлагается в продаже во Владивостоке. В Самаре доступна версия с полным приводом в предмаксимальной комплектации — за неё просят 4 790 000 рублей.
Самое дорогое предложение — в Липецке. Там продаётся автомобиль с бензиновым 2,0-литровым двигателем мощностью 171 л.с. и вариатором. Стоимость — 5 500 000 рублей. Несмотря на более простую силовую установку, машина предлагается в топовом оснащении и находится в наличии.
Оснащение всех представленных версий
Каждый из замеченных в продаже кроссоверов оснащён:
- кожаной отделкой салона
- премиальной аудиосистемой
- двухзонным климат-контролем
- легкосплавными дисками
Также в комплектации входят светодиодная оптика, мультимедийная система с сенсорным экраном и ассистенты водителя. Конкретный набор функций зависит от версии и региона поставки.