В России появится новый гибридный внедорожник M-Hero M817

До конца года российская линейка автомобилей бренда M-Hero пополнится новым внедорожником. В страну привезут модель M-Hero M817, чьи продажи в Китае стартуют в ближайшее время.

M-Hero M817: габариты почти как у флагмана и свыше 700 л.с.

Новая модель чуть уступает по размерам флагманскому внедорожнику M-Hero 917, но при этом отличается более выразительным и сдержанным дизайном. Длина M817 составляет 5100 мм, ширина — 1998 мм, высота — 1899 мм. Для сравнения, у модели 917 эти параметры составляют 5066 мм, 2080 мм и 1934 мм соответственно.

M-Hero M817 представляет собой подключаемый гибрид. В основе — бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, развивающий 197 лошадиных сил. Совокупная мощность силовой установки превышает 700 л.с.

Архитектура Tianyuan от Dongfeng и Huawei

Это первая модель марки, созданная на архитектуре Tianyuan, разработанной совместно компаниями Dongfeng и Huawei. Платформа интегрирует аппаратные компоненты, программное обеспечение и облачные технологии, обеспечивая адаптивное поведение внедорожника в различных условиях эксплуатации.

Ожидается, что подробности о комплектациях и ценах для российского рынка будут раскрыты ближе к дате начала продаж.