Новая версия кроссовера GAC GS8 в исполнении Dragon поступит в продажу в России 1 июля 2025 года. Стоимость модели начинается от 4,6 млн рублей, сообщили в российском представительстве GAC.

Гибрид с мощностью 427 л.с. и новым дизайном

GS8 Dragon стал второй дизайнерской вариацией модели на российском рынке — после исполнения Traveller, дебютировавшего весной. Главное отличие Dragon — появление гибридной версии с совокупной мощностью 427 л.с. В состав установки входит бензиновый двигатель объёмом 2 литра и электромотор. Для сравнения, стандартный GS8 оснащён двухлитровым турбомотором, развивающим примерно вдвое меньшую мощность.

Внешне Dragon отличается увеличенной решёткой радиатора с декоративными элементами в стиле «драконьей чешуи» и обновлённым передним бампером. Модель получила вертикальные четырёхсекционные LED-фары, а также ступичные колпачки с логотипом GAC, которые остаются строго горизонтальными даже в движении.

Световое шоу, мультимедиа и пять цветов кузова

Одной из визуальных особенностей GS8 Dragon стало фирменное световое шоу. При приближении владельца автомобиль включает проекцию возле передних дверей, создавая графическое оформление с помощью светодиодной оптики.





Для модели предложено пять цветовых решений кузова: чёрный, белый, серый, серебристый и зелёный. Интерьер можно выбрать в белом, коричневом или чёрном исполнении.

Мультимедийная система полностью русифицирована, поддерживает Apple CarPlay, Android Auto, онлайн-сервисы VK и платформу «Яндекс Авто».



