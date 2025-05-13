Компания Boring Company Илона Маска может принять участие в одном из крупнейших железнодорожных проектов США — строительстве тоннеля Frederick Douglass, который соединит Балтимор с Вашингтоном. Министерство транспорта США и Федеральное железнодорожное управление (FRA) уже провели предварительные консультации с командой Маска, чтобы оценить, сможет ли его компания предложить более эффективные и дешёвые методы строительства, чем текущие подрядчики.

Зачем Boring Company нужна Amtrak?

Стоимость проекта тоннеля уже выросла с первоначальных $6 млрд до $8,5 млрд, и власти ищут способы оптимизировать затраты. По данным источников, сотрудники Boring Company уверяют, что смогут снизить стоимость и ускорить темпы работ. Подряд ещё не распределён, но Boring Company рассматривается как один из потенциальных участников тендера, наряду с другими инженерными компаниями.

«Решение пока не принято. Процедура будет полностью соответствовать стандартам федеральных закупок», — сообщил представитель Министерства транспорта США.

Политика и конфликты интересов

Вовлечение компаний Илона Маска в федеральные проекты вызывает определённую критику. В частности, указывается на возможный конфликт интересов, ведь Маск одновременно:

возглавляет несколько компаний , включая Tesla и SpaceX,

, включая Tesla и SpaceX, работает с администрацией Дональда Трампа как советник по правительственной эффективности (инициатива DOGE),

(инициатива DOGE), выступает за приватизацию Amtrak, хотя теперь его компания участвует в обсуждении её финансируемых государством проектов.

Кроме того, Tesla и Starlink (входит в SpaceX) уже получили непрямую поддержку со стороны Белого дома и федеральных ведомств, что вызывает вопросы у политиков и инвесторов.

Тоннель будущего или мёртвый проект?

Идея Boring Company участвовать в инфраструктурных проектах не нова. В 2017 году Маск пообещал построить подземный гиперлуп между Нью-Йорком и Вашингтоном за 30 минут, но проект так и не сдвинулся с места. В 2021 году с сайта компании исчезли упоминания о 35-мильном тоннеле между Балтимором и Вашингтоном.

Сейчас Boring Company активно ищет новые точки входа в госзаказы. Однако по словам инсайдеров, Маск разочарован результатами работы главы Boring Company Стива Дэвиса — ключевого человека, отвечающего за реализацию «правительственной эффективности».

«Мы готовы были приостановить свои жизни, чтобы сократить госрасходы», — заявил Дэвис в недавнем интервью, говоря о своём участии в проекте DOGE.

Что такое тоннель Frederick Douglass?

Проект на замену 152-летнего тоннеля Baltimore and Potomac — это самая масштабная инфраструктурная инициатива Amtrak. Новый тоннель длиной 1,4 мили должен улучшить пассажирское и грузовое сообщение по Восточному коридору США. Строительство ведётся с участием консорциума Kiewit и J.F. Shea, но из-за перерасхода бюджета и затягивания сроков власти начали искать новые подходы.

Сдача объекта запланирована на 2035 год, но этот срок может измениться, если будет выбран альтернативный подрядчик или методика строительства.