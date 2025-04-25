На автосалоне в Шанхае Toyota официально представила своё новое электрическое флагманское решение — седан bZ7. Эта модель создавалась специально для китайского рынка и, по словам компании, способна конкурировать с Tesla Model S. По крайней мере, если судить по размерам — шансы есть.

Премиум-сегмент, созданный для Китая

Toyota bZ7 разработана в партнёрстве с китайским автопроизводителем GAC. Длина автомобиля превышает 5 метров, что ставит его в один ряд с такими представителями премиум-класса, как Mercedes-Benz EQE, BMW i5 и Tesla Model S. Просторный салон и акцент на комфорт — очевидный ориентир на требовательного китайского потребителя.

В интерьере — крупный мультимедийный дисплей на базе Harmony OS от Huawei. Это подтверждает растущий тренд использования локальных технологий в автомобилях для китайского рынка. Панель приборов выполнена в цифровом формате, а деревянные вставки и мягкая подсветка придают салону премиальный вид. На центральной консоли расположились физические кнопки и беспроводные зарядные площадки. Toyota также заявляет о наличии «новейших интеллектуальных технологий», но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж, который ожидается в следующем году.

Аэродинамика и дизайн в духе нового поколения

Снаружи bZ7 выглядит обтекаемо и современно. Плавный, ниспадающий силуэт крыши создаёт спортивный образ, при этом оставаясь практичным седаном. В боковом профиле и форме окон можно уловить отсылки к Toyota Crown Crossover, но bZ7 выделяется более чёткими LED-фарами и утончёнными линиями.

Пока без характеристик, но с большими амбициями

О технических характеристиках официально пока ничего не известно. Однако, учитывая, что модель создана GAC, можно предположить, что она разделит платформу с кроссовером GAC Aion LX. А это значит: возможен двухмоторный привод мощностью около 400 л.с. и батарея на 144 кВт·ч. Если предположения верны, у bZ7 действительно есть основания претендовать на конкуренцию с Tesla.

Не одна, а сразу несколько новинок

Модель bZ7 — не единственная новинка Toyota на китайском рынке. Компания также представила bZ5 — по сути, переименованный bZ3C fastback-кроссовер. Вместе с уже доступными bZ4X, bZ3X и bZ3, это говорит о серьёзных намерениях бренда укрепиться в сегменте электромобилей в Китае.

Жаль, что пока всё это предназначено исключительно для китайского потребителя. Но стоит признать: bZ7 — один из самых стильных электромобилей Toyota, и это уже большой шаг вперёд.