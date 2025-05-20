На автосалоне в Пекине 2024 года Toyota представила концепт bZ3C с заявленным пробегом в 630 км. Теперь этот концепт стал серийной моделью — электрокар получил имя Toyota bZ5 и уже сошел с конвейера завода FAW Toyota в Китае.

Toyota открыла предварительные заказы на модель ещё в прошлом месяце. Начальная цена — 130 000 юаней (около 16 200 евро). Автомобиль будет доступен в двух версиях, отличающихся емкостью аккумулятора: 65,28 кВт·ч и 73,98 кВт·ч. В обоих случаях используются литий-железо-фосфатные Blade-батареи от BYD. По методике CLTC младшая версия способна проехать до 550 км, а старшая — до 630 км на одной зарядке.

Интерьер нового bZ5 заметно отличается от привычных для Toyota моделей. Здесь установлен крупный 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, а сам салон выполнен в минималистичном стиле с акцентом на простор и чистоту линий.

По размерам bZ5 достигает 4 780 мм в длину, что делает его прямым конкурентом Tesla Model Y. Помимо этого, автомобиль получил внушительный набор технологий. Система автономного вождения Momenta 5.0 предлагает более 30 интеллектуальных функций: от помощи при вождении в городе и на трассе до автоматической парковки.

Toyota пока не сообщила о планах глобального запуска модели, но очевидно, что bZ5 нацелен на массовый рынок и уже готов бросить вызов популярным электромобилям в сегменте кроссоверов.