Tesla официально отказалась от выпуска модуля увеличения запаса хода для своего электрического пикапа Cybertruck. Эта опция ранее предлагалась покупателям как способ компенсировать значительно меньший, чем обещалось, реальный пробег автомобиля. Теперь компания вернёт предоплату в размере €1 800 всем, кто зарезервировал устройство.

Обещания не совпали с реальностью

Первоначально Tesla утверждала, что топовая версия Cybertruck под названием Cyberbeast сможет проезжать более 805 км на одном заряде. Однако, когда первые автомобили начали поступать клиентам в декабре 2023 года, оказалось, что реальный запас хода составляет около 515 км — почти на 300 км меньше заявленного.

В качестве решения компания предложила внешний аккумулятор, устанавливаемый в кузове, который должен был добавить около 193 км к основному пробегу. Стоимость такого апгрейда составляла €14 400, но теперь эта опция исчезла с сайта Tesla, что указывает на полную отмену проекта.

Проблемы Cybertruck и снижение продаж

Отмена модуля — не единственный тревожный сигнал. Согласно последним отчётам, за первый квартал 2025 года Tesla продала всего 6 406 Cybertruck — почти в два раза меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Это означает, что на складах компании могут находиться непроданные автомобили на сумму около $200 миллионов.

Аналитики связывают падение спроса с высокой ценой пикапа, проблемами с качеством сборки и негативным общественным мнением. Кроме того, растёт число подержанных Tesla на рынке, что может свидетельствовать о разочаровании владельцев и их стремлении избавиться от электромобилей бренда.

Падение прибыли и «теневые силы»

Финансовые трудности затронули и другие аспекты бизнеса компании. По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль Tesla сократилась на 71%. Некоторые эксперты считают, что виной всему нестабильная стратегия и публичные заявления генерального директора Илона Маска. Сам Маск, впрочем, обвинил в происходящем «теневые силы», мешающие компании развиваться.

На фоне этих новостей отмена дополнительного аккумулятора может усилить недовольство клиентов и вызвать новые вопросы о будущем Cybertruck и стратегии Tesla в целом.