Tesla официально подтвердила: выпуск долгожданного бюджетного электромобиля стартует уже в июне. Несмотря на непростые финансовые результаты первого квартала 2025 года, производитель делает ставку на новый, более доступный автомобиль, который, по его словам, «не менее важен, чем прежде».

Компания не раскрыла, какой именно моделью станет эта бюджетная версия — будет ли это удешевлённый Model Y или совершенно новый электрокар, построенный на базе грядущего роботакси Cybercab. Однако известно одно: производственные линии уже подготовлены, и старт выпуска намечен строго по графику — в первой половине года.

Опровержение слухов о задержке: Tesla настаивает на июне

Заявление Tesla стало неожиданностью, особенно после недавнего сообщения Reuters, в котором говорилось о возможной задержке бюджетного EV. Эти слухи подкосили уверенность инвесторов и привели к падению акций компании. Тем не менее, на квартальной конференции финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджа подтвердил: запуск по-прежнему запланирован на июнь.

Компания сумела сэкономить время, совместив подготовку к выпуску новых моделей с переоснащением заводов под обновлённую версию Model Y. Это означает, что серьёзной модернизации производственных мощностей, скорее всего, не потребуется.

В отчёте за квартал Tesla отметила:

«Как и планировалось, переоснащение линий для нового Model Y привело к нескольким неделям простоя. В этот период мы также провели подготовку к запуску новых моделей, который ожидается в этом году. На фоне экономической нестабильности и изменений в торговой политике более доступные решения становятся особенно важными».

Под $30 000 и на базе текущих моделей?

Уже некоторое время ходят слухи, что Tesla готовит «электромобиль следующего поколения» стоимостью менее $30 000. Неясно, идёт ли речь о цене с учётом налоговых льгот, но такая цель звучит амбициозно. На 2025 год у компании также запланирован запуск ограниченного производства Cybercab и грузовика Semi. Теоретически любой из них мог бы считаться «новой моделью».

Однако в ходе квартального отчёта вице-президент по разработке транспортных средств Tesla Ларс Морави дал понять: проект бюджетного электромобиля уже почти готов, осталось устранить «последние технические нюансы», и это — вопрос времени. Правда, Морави предупредил: наращивание производства будет идти медленно из-за сложной ситуации в автопроме.

Он также подтвердил, что главное ограничение при создании модели — это необходимость использовать уже существующие сборочные линии. Это указывает на то, что новый электромобиль, скорее всего, станет упрощённой версией Model Y, а не принципиально новым проектом вроде Cybercab, который собирается по уникальной модульной схеме «распаковки».

Tesla обещает: качество не пострадает

Морави также добавил, что новый автомобиль не уступит по качеству предыдущим моделям:

«С недавними улучшениями платформ Model 3 и Model Y, мы создали отличные автомобили по разумным ценам и добавили множество функций. Мы не собираемся выпускать продукт хуже тех, что делали раньше».

Он подчеркнул, что внешне новая модель будет схожа с существующими электрокарами Tesla, а главное — она будет доступной и пойдёт в продажу.

Таким образом, компания явно делает ставку не на революцию, а на эволюцию: максимально удешевлённые версии уже известных моделей, которые можно производить без затрат на новые заводы и при этом сохранить узнаваемость и базовые характеристики.