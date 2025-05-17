Разработанный при участии Романа Русинова гоночный автомобиль Rossa LM GT впервые выйдет на европейскую трассу — в конце мая он примет участие в этапе серии Ultimate Cup в Португалии.

Новая модель Rossa LM GT, созданная под руководством одного из самых титулованных российских гонщиков, продолжает своё развитие. После успешного дебюта в 24-часовой гонке в Дубае, где спорткар выиграл квалификацию, команда приняла решение протестировать машину в европейских соревнованиях. Следующим шагом станет участие в этапе серии Ultimate Cup, который пройдёт с 29 мая по 1 июня на автодроме Портиман.

Кто сядет за руль

Машину на старт выведет французская команда Graff Racing. За рулём окажется сам Роман Русинов — двукратный призёр «24 часов Ле-Мана», чемпион мира в классе LMP2, победитель Европейской серии Ле-Ман. Его напарником станет 21-летний Вячеслав Гутак, который в 2023 году стал вице-чемпионом Азиатской серии Ле-Ман и выиграл титул в Ultimate Cup. Всего экипаж будет состоять из трёх пилотов.

Русинов подчеркнул, что участие в гонке станет важным этапом в развитии проекта:

«Во время дебюта в Дубае машина сразу показала отличную скорость. Мы провели серьёзную тестовую программу, и сейчас пришло время проверить Rossa LM GT в реальных гоночных условиях на европейском уровне».

Цели и конкуренты

Автомобиль будет выступать в классе GT3, где соперниками станут модели от признанных автопроизводителей: Ferrari 488 GT3 Evo, Mercedes-AMG GT3 и Renault R.S. 01 GT3. Для Русинова важно получить прямое сравнение с такими машинами до начала омологации:

«GT3-модель нужно сертифицировать на четыре года. После этого вносить изменения в конструкцию практически невозможно. Поэтому мы хотим опробовать её в гонках, чтобы доработать всё необходимое заранее»

Параллельно ведётся работа над версией Rossa GT2 — эта модификация рассчитана на так называемых джентльмен-драйверов. У неё больше мощность, но менее агрессивная аэродинамика и менее эффективные тормоза. Русинов надеется, что именно GT2-вариант станет основным для частных клиентов.

Вячеслав Гутак уже успел протестировать автомобиль и остался доволен управляемостью: