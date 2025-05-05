На мировой рынок снова выходит Santana — некогда известный испанский производитель внедорожников, сотрудничавший с Land Rover, Suzuki и Iveco. Возрождение бренда стало возможным благодаря китайско-японскому альянсу Zhengzhou Nissan, который намерен превратить Santana в производителя современных внедорожников и пикапов с технической начинкой от моделей Dongfeng и Nissan.

Santana возвращается с новыми пикапами и внедорожниками

Как сообщает Autocar, проект предусматривает выпуск целой линейки новых моделей под брендом Santana. Первый автомобиль — пикап, по технической части почти идентичный Nissan Frontier Pro, недавно показанному в Шанхае. Очевидно, Santana будет использовать существующую платформу и силовые агрегаты от родственных моделей, адаптируя их под европейский рынок и предлагая уникальный дизайн и позиционирование.

Ожидается, что под капотом окажутся либо дизельный двигатель, либо плагин-гибридная силовая установка. Причём последняя уже известна по Frontier Pro: это комбинация 1,5-литрового бензинового турбомотора и встроенного в трансмиссию электродвигателя с суммарной мощностью 408 л.с. и крутящим моментом 800 Нм. Привод — полный, а в списке опций — электронная блокировка заднего дифференциала. Режимов движения четыре: Hybrid, Electric, Performance и Snow.

Китайская база и испанский дух

Основой для Frontier Pro стал Dongfeng Z9 — универсальный китайский пикап, который оснащается 2,3-литровым дизелем мощностью от 147 до 190 л.с. и моментом до 500 Нм, в зависимости от комплектации. Именно на базе этого автомобиля будет строиться и будущая модель от Santana.

Однако испанский бренд не собирается просто копировать китайские разработки. Компания планирует ориентироваться на энтузиастов оффроуда, создавая автомобили в духе классических «проходимцев», подобных тем, что выпускались под лицензией Land Rover. По сути, речь идёт о конкуренции с такими проектами, как Ineos Grenadier.

Что дальше?

На текущий момент сроки начала производства и точные спецификации новых моделей Santana не озвучены. Однако ясно одно: китайско-японские инвестиции дали второй шанс некогда забытому испанскому бренду, и теперь он готов вернуться — уже в новом обличье и с глобальными амбициями.