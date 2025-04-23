ROX и Weiqiao открыли лабораторию для создания новых внедорожников ()

На международной выставке Auto Shanghai 2025 компания ROX Motor представила новый легкий внедорожник, разработанный с учетом снижения массы конструкции и повышения энергоэффективности. Одновременно был объявлен план по выпуску новых моделей каждый год с 2025 по 2027 год.

Сотрудничество с Weiqiao Pioneering Group

Технологическим партнёром ROX Motor выступила Weiqiao Pioneering Group — один из крупнейших мировых производителей алюминия и разработчик инновационных материалов. В рамках этого сотрудничества была открыта совместная лаборатория Weiqiao–ROX Motor, расположенная в Сучжоу. Её задача — ускорение исследований и внедрение новых технологий в производстве легких транспортных средств.

Согласно данным компаний, применение алюминиевых сплавов позволит:

снизить массу автомобиля на 15%,

увеличить торсионную жесткость кузова на 11%,

повысить запас хода на 10%.

Лаборатория сосредоточена на разработке конструкций кузова и компонентов, а также на создании решений для умного производства на основе сплавов WQAL, разработанных Weiqiao. В долгосрочной перспективе ROX Motor планирует довести долю алюминия в конструкции автомобилей до 50%.

Производственная стратегия

ROX Motor анонсировала выпуск по одной новой модели внедорожника в течение трёх лет — с 2025 по 2027 год. Такой подход должен обеспечить постоянное обновление продуктовой линейки и адаптацию к изменяющимся требованиям рынка.

Основная цель компании — формирование устойчивой продуктовой экосистемы в сегменте лёгких внедорожников, ориентированных на активную эксплуатацию в различных дорожных условиях. Новые разработки нацелены на повышение практичности, энергоэффективности и надёжности продукции.

Финансирование и долгосрочные цели

Сотрудничество между ROX Motor и Weiqiao началось в 2023 году. Тогда Weiqiao инвестировала в проект 1 миллиард долларов США. Эти средства направлены на развитие платформ, интеграцию новых материалов и оптимизацию производственных процессов.

ROX Motor планирует к 2030 году укрепить позиции на рынке как производитель транспортных средств на новых источниках энергии, ориентированных на сегмент активного отдыха и эксплуатации вне городских условий.