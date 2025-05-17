На аукционе Bring a Trailer продают гоночный Porsche 910 — модель 1967 года с уникальной историей. Автомобиль участвовал в европейских соревнованиях и сохранился в оригинальной конфигурации. На момент публикации текущая ставка составляет около 1,3 миллиона долларов.

История и особенности автомобиля

Экземпляр с шасси номер 910001 — один из первых выпущенных Porsche 910. Он дебютировал в гонке Тренто-Бондоне в июле 1966 года и позднее принимал участие в состязаниях по всей Европе, включая этап в Монце. Машина оснащена 2,0-литровым шестицилиндровым мотором с воздушным охлаждением и магниевым картером. Привод — на задние колёса, коробка — механическая, пятиступенчатая.

Инженерные решения и конструкция

Porsche 910 создавался как лёгкий и технологичный болид для гонок на выносливость. Среди нестандартных для своего времени решений:

13-дюймовые магниевые колёса

Стеклопластиковые гоночные сиденья

Титановые шатуны

Магниевый вентилятор системы охлаждения

Воздуховоды, направленные к коробке передач для дополнительного охлаждения

Все элементы направлены на снижение массы и повышение надёжности на дистанции.

Состояние и документация

Сегодня Porsche 910 находится в Шарлотте (Северная Каролина, США). К автомобилю прилагается 207-страничный комплект документов, включающий описание гонок, этапов модернизации и истории обслуживания. Подробная документация подтверждает подлинность и происхождение лота, что критично при оценке коллекционных машин.

Редкость и цена

Porsche выпустила только 28 экземпляров модели 910. Все машины отличались друг от друга — каждая из них имела уникальные характеристики и гоночную судьбу. Это объясняет высокую цену: текущая ставка достигла $1,3 млн, и она может вырасти к окончанию торгов.