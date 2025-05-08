Toyota Corolla Cross 2026 модельного года предстала в обновленном виде, получив рестайлинг и новую модификацию GR Sport.

Кроссовер отличается новой радиаторной решеткой с ячеистой структурой, более узкими фарами и светодиодной линией в топовых версиях. Задние фонари также претерпели изменения, а колесные диски теперь 18-дюймовые. Платформа TNGA-C осталась прежней.

Интерьер встречает водителя и пассажиров увеличенной центральной консолью, новым рычагом переключения передач, беспроводной зарядкой для мобильных устройств, мультимедийным экраном на 10,5 дюймов и цифровой приборной панелью диагональю 12,3 дюйма.

Для европейского рынка доступны два варианта гибридных силовых установок: 1,8-литровый двигатель мощностью 138 лошадиных сил и 2,0-литровый мощностью 194 л.с. Оба агрегата работают в сочетании с электродвигателем и вариатором. Автомобиль оснащен комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0, включающим адаптивный круиз-контроль и систему автоматического торможения.

Версия GR Sport выделяется бампером, выполненным в стилистике GR Corolla, черными 19-дюймовыми дисками и уникальным цветом Storm Grey. Подвеска занижена на 10 мм, рулевое управление перенастроено, добавлены подрулевые переключатели передач и спортивный режим.

Начало продаж в Европе запланировано на середину 2025 года.