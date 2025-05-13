Перевозчик фиксирует спад на внутренних направлениях уже четвёртый месяц подряд, но на международных — уверенный рост. В апреле 2025 года внутренний пассажиропоток группы «Аэрофлот» снизился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 1,5 миллиона человек. Это продолжение нисходящего тренда, который наблюдается с начала года. С января по апрель общее падение по внутренним перевозкам достигло 4%.

Международные маршруты компенсируют падение

В то же время спрос на международные направления у «Аэрофлота» активно растёт. Только в апреле количество перевезённых за границу пассажиров увеличилось на 15,2%, до 777 тысяч человек. С начала года прирост составил 8,4%.

Компания объясняет перераспределение трафика оптимизацией маршрутной сети. В частности, речь идёт о корректировке расписания и развитии проекта «Шаттл» между Москвой и Санкт-Петербургом. Несмотря на падение внутренних перевозок, совокупная провозная ёмкость группы в апреле выросла на 8%. Это, по мнению аналитиков, может указывать на подготовку к расширению флота.

Общие рыночные тенденции

Ситуация «Аэрофлота» отражает более широкий тренд в российской авиации. По данным Росавиации, в марте внутренний трафик по отрасли сократился на 0,6%, а в январе-феврале — на 3,1%. Тем не менее, совокупный пассажирооборот в первом квартале (в пересчёте на пассажиро-километры) показал небольшой рост — на 0,4%.

Эксперты связывают изменения с укреплением рубля и увеличением интереса к заграничному туризму. По данным Российского союза туриндустрии, бронирования поездок за рубеж в этом году выросли на 15–30%. Особенно высокий спрос отмечен на направления в Таиланд и Вьетнам, где рост превысил 60%.