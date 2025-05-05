Пилот команды McLaren Оскар Пиастри одержал победу на Гран-при Майами — шестом этапе чемпионата мира Формулы-1 сезона 2025 года. Австралиец показал безупречную гонку и укрепил своё лидерство в общем зачёте.

На втором месте финишировал его напарник по команде Ландо Норрис, а замкнул тройку лучших Джордж Расселл из Mercedes. Пилот Red Bull и четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен на этот раз остался за пределами подиума.

После победы в Майами Пиастри набрал 131 очко и вышел в единоличные лидеры личного зачёта. Норрис идёт вторым с 115 очками, а Ферстаппен замыкает тройку с результатом 99 баллов.

В Кубке конструкторов McLaren также лидирует — команда заработала 246 очков и уверенно опережает Mercedes (141) и Red Bull (105).

Следующий, седьмой этап Формулы-1, пройдёт с 16 по 18 мая на автодроме в Имоле, Италия.