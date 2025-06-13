Opel тихо представила новый флагман в своём семействе — семейный кроссовер Grandland Electric AWD. Без громких анонсов он сразу стал самым мощным автомобилем бренда, превзойдя даже «спортивные» версии GSe по показателям мощности и динамики.

Модель получила двухмоторную силовую установку и полный привод, а также длинный список инженерных доработок, которые делают её конкурентоспособной на рынке электрических SUV.

Самый мощный Opel в истории

Новинка развивает 321 л. с. и 509 Н·м крутящего момента. Переднюю ось приводит 210‑сильный электромотор, заднюю — дополнительный агрегат на 111 л. с. С места до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6,1 с, что заметно быстрее всех нынешних моделей Opel, включая GSe‑варианты.

Режимы движения и доработанное шасси

Водителю доступны режимы Eco, Normal, Sport и специальный AWD. Они изменяют отклик силовой установки, работу руля и систем стабилизации. Подвеска получила фирменные амортизаторы с частотозависимой демпфирующей характеристикой, а также особые пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости. Цель инженеров — совместить комфорт на каждый день с уверенным поведением на извилистых дорогах.

500 км хода и быстрая зарядка

В полу кроссовера установлен аккумулятор ёмкостью 73 кВт·ч. По методике WLTP запас хода достигает 500 км, что выводит модель на уровень ведущих одноклассников. Детали о времени и мощности зарядки не раскрыты, но ожидается совместимость с быстрыми терминалами постоянного тока.

Дизайн с упором на аэродинамику

Внешние отличия топ‑версии сдержанны: более агрессивные накладки бамперов с карбоновыми акцентами, двухцветные 20‑дюймовые колёсные диски и оптимизированные воздуховоды. Коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,278 Cd — лучший показатель в гамме Grandland.

Тайна отсутствующего шильдика GSe

Самой интригующей деталью стала именно та, которой нет: Opel не стал отмечать своё самое мощное авто эмблемой GSe. Это выглядит странно, ведь предыдущий Grandland GSe, будучи менее мощным гибридом на 296 л. с., такой шильдик носил. Причины отказа от спортивного брендинга остаются загадкой, но сам кроссовер уже доказал, что способен задавать новый тон без лишних букв на корме.