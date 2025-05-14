На заводе «Москвич» в Москве началась сборка новой модели под индексом 8 — это первый семиместный кроссовер в линейке бренда. Автомобили уже сходят с конвейера, о чём свидетельствуют свежие фотографии с предприятия.

Фотокорреспондент «Известий» зафиксировал процесс производства, что стало первым подтверждением реального запуска модели в серию.

Четвёртая модель в линейке «Москвича»

О подготовке к выпуску «Москвича 8» завод сообщил ещё в апреле. Это уже четвёртая модель, разработанная в рамках возрождения бренда. Первые упоминания о кроссовере появились весной 2024 года, и изначально планировалось запустить продажи до конца того же года. Однако сроки были перенесены, и теперь производство фактически началось.

Пока нет точных данных о дате выхода модели на рынок и её стоимости — производитель официально эту информацию не раскрывает.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Что известно о «Москвиче 8»

Новый кроссовер получил длину кузова 4824 мм и колёсную базу 2830 мм — такие габариты позволяют разместить внутри три ряда сидений. Автомобиль будет оснащаться бензиновым турбодвигателем GDI мощностью 174 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом (роботизированной трансмиссией).

В список оснащения входят:

цифровая приборная панель 12,3″

беспроводная зарядка для смартфона

камеры кругового обзора

поддержка Apple CarPlay и Android Auto

По комплектации «Москвич 8» обещает стать самой современной и технологичной моделью марки.