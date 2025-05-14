На заводе «Москвич» в Москве началась сборка новой модели под индексом 8 — это первый семиместный кроссовер в линейке бренда. Автомобили уже сходят с конвейера, о чём свидетельствуют свежие фотографии с предприятия.
Фотокорреспондент «Известий» зафиксировал процесс производства, что стало первым подтверждением реального запуска модели в серию.
Четвёртая модель в линейке «Москвича»
О подготовке к выпуску «Москвича 8» завод сообщил ещё в апреле. Это уже четвёртая модель, разработанная в рамках возрождения бренда. Первые упоминания о кроссовере появились весной 2024 года, и изначально планировалось запустить продажи до конца того же года. Однако сроки были перенесены, и теперь производство фактически началось.
Пока нет точных данных о дате выхода модели на рынок и её стоимости — производитель официально эту информацию не раскрывает.
Что известно о «Москвиче 8»
Новый кроссовер получил длину кузова 4824 мм и колёсную базу 2830 мм — такие габариты позволяют разместить внутри три ряда сидений. Автомобиль будет оснащаться бензиновым турбодвигателем GDI мощностью 174 л. с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом (роботизированной трансмиссией).
В список оснащения входят:
- цифровая приборная панель 12,3″
- беспроводная зарядка для смартфона
- камеры кругового обзора
- поддержка Apple CarPlay и Android Auto
По комплектации «Москвич 8» обещает стать самой современной и технологичной моделью марки.