Компания Jeep представила первые изображения нового поколения внедорожника Cherokee. Модель шестого поколения дебютирует в конце 2025 года и будет «полностью новой». По словам генерального директора Jeep Боба Бродердорфа, новинка станет заметным шагом вперёд по всем параметрам — от размеров до оснащения и технологий.

Новый Cherokee получит гибридные и электрические версии

Хотя Jeep продолжает использовать имя Cherokee, модель будет сильно отличаться от предшественника, который выпускали почти 10 лет — до февраля 2023 года. Ожидается, что новый внедорожник получит современные силовые установки: гибридные или полностью электрические. По аналогии с Grand Cherokee, в гамме может появиться PHEV-система на базе 2.0-литрового турбомотора.

Предыдущий Cherokee оснащался бензиновыми и дизельными двигателями, включая V6 3.2 Pentastar. В новом поколении акцент сместится в сторону экологически чистых технологий, следуя общему курсу развития бренда Jeep.

Платформа и ожидания

Пока официальной информации о платформе нового Cherokee нет, но с учётом стратегии компании можно предположить использование архитектуры, адаптированной для гибридных и электрических систем. Например, недавно представленный Jeep Compass построен на платформе Citroen C5 Aircross и Peugeot 3008 и предлагает широкий выбор моторов: от 1.2-литрового турбодвигателя с мягким гибридом (145 л.с.) до гибридных и электрических версий с мощностью от 195 до 375 л.с.