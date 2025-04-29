Компания Citroen представила новое поколение кроссовера C5 Aircross. Новинка сохранила черты концепта и впервые получила версию с электрической силовой установкой.

C5 Aircross построен на платформе STLA Medium — той же, что используется для Peugeot 3008 и Opel Grandland. Кузов стал на 152 мм длиннее и теперь достигает 4652 мм, а колёсная база увеличилась на 60 мм — до 2790 мм. Весь прирост пошёл на расширение пространства для задних пассажиров: теперь спинку заднего сиденья можно регулировать в диапазоне от 21 до 33 градусов.

На старте продаж Citroen C5 Aircross будет предлагаться с двумя гибридными установками:

Мягкий гибрид мощностью 145 л.с., основанный на трёхцилиндровом бензиновом двигателе объёмом 1,2 литра, дополненном электромотором в роботизированной трансмиссии с двойным сцеплением. Электроника питается от аккумулятора на 0,9 кВт·ч, установленного под водительским сиденьем.

мощностью 145 л.с., основанный на трёхцилиндровом бензиновом двигателе объёмом 1,2 литра, дополненном электромотором в роботизированной трансмиссии с двойным сцеплением. Электроника питается от аккумулятора на 0,9 кВт·ч, установленного под водительским сиденьем. Подзаряжаемый гибрид, в котором сочетаются бензиновая «четвёрка» объёмом 1,6 литра, электродвигатель и батарея ёмкостью 21 кВт·ч. На одном заряде можно проехать до 85 км в полностью электрическом режиме, а суммарная мощность системы достигает 196 л.с.

Позже в линейке появятся полностью электрические версии с запасом хода до 520 и 679 километров соответственно.

Выход Citroen C5 Aircross второго поколения на рынок ожидается во второй половине 2025 года. Цена новинки в Великобритании составит около 35 тысяч фунтов стерлингов, что сделает её доступнее, чем соплатформенный Peugeot 3008.

Что касается России, то первое поколение C5 Aircross продолжает выпускаться на калужском заводе «Автомобильные технологии». Цена модели 2025 года стартует от 4 млн рублей, а автомобили предыдущего года можно найти от 3,9 млн рублей.