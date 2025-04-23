Китайская компания Nio, которая в прошлом году реализовала более 220 тысяч электромобилей, готовит к дебюту новую модель в сегменте семейных SUV. Речь идёт о полноразмерном электрокроссовере Onvo L90, разработанном в рамках суббренда Onvo, ориентированного на более доступные модели. Новинка рассчитана на семь человек, оснащена полным приводом и имеет впечатляющую суммарную мощность — до 590 лошадиных сил.

Габариты и дизайн: элегантная мощь без излишеств

Onvo L90 может похвастаться внушительными размерами: длина кузова составляет 5,15 метра, а расстояние между осями — 3,11 метра. При этом внешность автомобиля не стремится удивить агрессией — напротив, дизайнеры сделали ставку на спокойные, выверенные линии. Плавно закруглённый капот, короткий передний свес, смещённая назад кабина и восходящие линии порогов визуально облегчают крупный кузов, придавая ему стремительность.

Практичность также на высоте — широкие задние двери облегчают посадку на третий ряд, а на крыше, над лобовым стеклом, размещены два лидара, обеспечивающих работу систем автономного вождения.

Технические характеристики: пока без подробностей, но с амбициями

Техническая информация о новинке пока ограничена, однако известно, что Onvo L90 получит двухмоторную полноприводную установку. В одной из конфигураций совокупная мощность достигнет 590 л.с., где передний электромотор выдаёт 100 кВт, а задний — 340 кВт.

Подробности о батарее пока держатся в секрете, но Nio уже подтвердила, что аккумуляторы будут сменными — по фирменной технологии быстрой замены, которую бренд активно внедряет по всей территории Китая. В распоряжении компании уже тысячи станций экспресс-замены, которые позволяют водителям менять разряженные батареи за считанные минуты.

Что внутри: пока интрига

Фотографии интерьера Onvo L90 пока не представлены. Тем не менее, судя по направлению развития бренда и ориентиру на семейную аудиторию, можно ожидать просторный салон с высоким уровнем оснащения и современными мультимедийными решениями.