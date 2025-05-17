Японское издание Best Car опубликовало изображения рекламной брошюры, в которой подробно показан новый рамный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ. До официальной премьеры модель уже раскрыта — известны ключевые характеристики, дизайн и компоновка салона. Презентация ожидается во второй половине 2025 года, а продажи стартуют в 2026-м.

Самый компактный Land Cruiser в линейке

Новая модель станет самой доступной и компактной в семействе Land Cruiser. Как и ожидалось, она получит обозначение FJ и будет построена на укороченной версии платформы TNGA-F — той же архитектуре, что используется в Land Cruiser Prado 250 и Hilux. По конструкции новинка близка к пикапу Hilux Champ, но при этом сохраняет полноценную внедорожную геометрию и набор функций для бездорожья.

Полноценный внедорожник с классической механикой

Несмотря на позиционирование как «доступного» внедорожника, Land Cruiser FJ не лишён серьёзной техники:

Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen (распределение момента 40:60)

с межосевым дифференциалом Torsen (распределение момента 40:60) Понижающая передача

Блокировки межосевого и заднего дифференциалов

Размыкаемый передний стабилизатор поперечной устойчивости

Углы геометрической проходимости: въезда — 33°, съезда — 30°, рампы — 26°

Задняя подвеска — с неразрезным мостом

Двигатель в брошюре не указан, однако конструкция машины намекает на использование проверенных и недорогих силовых установок.

Дизайн в духе Prado 250 и простой функциональный салон

Внешность Land Cruiser FJ повторяет черты Prado 250, но кузов компактнее. Отдельно отмечены:

Плоский капот и прямоугольные формы

Простая передняя оптика

Минимум декоративных элементов

Салон выполнен в консервативном стиле Toyota:

Классическая мультимедийная система с физическими кнопками

Шайбы управления климатом

Простой селектор трансмиссии

Мультируль с физическими клавишами

Открытые воздуховоды без декоративных панелей

Выход на рынок в 2026 году

Согласно примечанию в брошюре, внешний вид и конфигурация серийного автомобиля ещё могут измениться. Однако текущий дизайн и компоновка близки к финальному варианту. Toyota планирует представить Land Cruiser FJ во второй половине 2025 года. Основной рынок — страны Азии, но возможны поставки в другие регионы как доступной альтернативы Prado.