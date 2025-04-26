По итогам марта 2025 года лидером европейского авторынка стал хэтчбек Peugeot 208, сообщает «Автостат» со ссылкой на JATO Dynamics. За месяц модель разошлась тиражом в 25 241 экземпляр, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бывший фаворит — Dacia Sandero — в этот раз занял лишь вторую строчку рейтинга.

Peugeot 208 удерживает позиции с начала года: в январе и феврале он также возглавлял продажи в Европе. В марте Sandero выбрали 24 577 человек — на 6% меньше, чем год назад. На третьем месте оказался Renault Clio: было реализовано 23 062 машины, при этом спрос на модель снизился на 3%.

Лидеры продаж на европейском авторынке

Четвёртую позицию занял кроссовер Nissan Qashqai с результатом 22 826 проданных автомобилей — спрос на модель снизился на 9%. Замыкает пятёрку самых продаваемых автомобилей Volkswagen Golf: за март было продано 21 553 машины, что на 17% меньше, чем годом ранее.

Вторую половину топ-10 сформировали:

Volkswagen T-Roc — 21 292 проданных автомобиля (+2% к прошлому году),

Opel/Vauxhall Corsa — 20 143 единицы (+8%),

Peugeot 2008 — 19 837 автомобилей (+9%),

Volkswagen Tiguan — 19 591 машина (+42%),

Ford Puma — 19 269 проданных экземпляров (+1%).

Позиция России на европейском авторынке

Российский рынок в марте сохранил шестое место среди крупнейших автомобильных рынков Европы. Лидером стала Великобритания, потеснившая Германию, которая теперь находится на втором месте. Третью позицию заняла Италия. Также опережают Россию рынки Франции и Испании.