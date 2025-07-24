На Кубе завершили выпуск первой партии автомобилей УАЗ, собранных на новом производственном участке, организованном по схеме крупноузловой сборки. Как сообщают «Известия», готовые машины уже переданы первому заказчику — одному из государственных учреждений страны.

О создании сборочного предприятия стало известно в апреле 2025 года. Машинокомплекты поступают напрямую из России, а окончательная сборка осуществляется на месте с привлечением местных специалистов. Производство организовано по отверточной технологии: основные узлы, включая шасси, трансмиссию и кузовные элементы, монтируются на финальном этапе уже на кубинской территории.

Проект реализуется при поддержке властей обоих государств и направлен на развитие технического сотрудничества. В дальнейшем на предприятии планируют наладить выпуск до 1500 автомобилей в год. Сборка российских внедорожников УАЗ на Кубе рассматривается как шаг к обновлению автопарка местных госструктур и расширению транспортной инфраструктуры острова.