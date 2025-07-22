Электрохэтчбек MG4 следующего поколения получит аккумулятор нового типа, способный обеспечить запас хода до 537 километров. Это будет первый в мире серийный автомобиль с полутвёрдотельной батареей. Старт продаж в Китае намечен на 5 августа 2025 года.

Об этом сообщил генеральный директор MG Чэнь Цуй. По его словам, батарея ёмкостью 70 кВт·ч, разработанная компанией QingTao Energy, успешно прошла строгие испытания на безопасность. Кроме того, она на 13,8% лучше сохраняет заряд при температуре до -7 °C по сравнению с традиционными литий-железо-фосфатными (LFP) ячейками.

Электромотор мощностью 163 л. с., расположенный на задней оси, обеспечивает максимальную скорость 160 км/ч. Полного привода в этой версии не предусмотрено. Производство уже стартовало на заводе SAIC в Нанкине. Несмотря на использование передовых технологий, MG планирует удержать стоимость автомобиля на уровне от 80 000 до 120 000 юаней (примерно от 872 000 до 1,3 млн рублей по текущему курсу).

Габариты новой модели: длина — 4395 мм, ширина — 1842 мм, высота — 1551 мм, колёсная база — 2750 мм. Покупателям предложат два варианта колёсных дисков — 16 или 17 дюймов.





В Россию официально поставляется MG4 первого поколения. Эту задачу выполняет компания «Мир-Дистрибьютор». На российском рынке модель представлена в единственной версии с полным приводом, силовой установкой мощностью 435 л. с. и крутящим моментом 600 Н·м. Стоимость электромобиля — 5 300 000 рублей.