Mazda официально вернётся в Россию через «Мазда Мотор Рус»

Компания «Мазда Мотор Рус» планирует централизованные поставки автомобилей Mazda в Россию и до конца 2025 года привезёт около 3000 машин. Как сообщает «Журнал Авто.ру», об этом шла речь на закрытой встрече с дилерами, состоявшейся 10 июня.

Первым этапом станут поставки кроссоверов CX-5 и CX-50

Ранее «Мазда Мотор Рус» была официальным дистрибьютором Mazda в России, однако теперь действует как независимая структура. Компания собирается наладить импорт автомобилей с китайского завода, а также рассматривает возможность русификации мультимедийных систем.

На первом этапе планируется доставка моделей CX-5 и CX-50. В дальнейшем возможное расширение модельного ряда включает кроссоверы CX-9 и CX-90. Все автомобили будут обеспечены гарантией сроком на 3 года или 150 тысяч километров пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.

Цена будет выше, но с юридическими плюсами

Автомобили, которые привезёт «Мазда Мотор Рус», скорее всего, окажутся дороже машин, поставляемых дилерами по параллельным каналам с тех же заводов. Однако поставки от бывшего дистрибьютора будут проходить с уплатой НДС и полным таможенным оформлением, что открывает возможность продажи машин Mazda в лизинг — это станет ключевым преимуществом для корпоративных клиентов.

Контекст: бренды продолжают действовать через независимые каналы

Ранее, 30 мая, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков опроверг слухи о возвращении Toyota на российский рынок, пояснив, что речь идёт лишь о параллельном импорте с уплатой коммерческого утильсбора и дилерской гарантией сроком на два года, не подтверждённой производителем.